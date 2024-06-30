Какие 3 породы кошек чаще остальных игнорируют лоток: эксперты назвали главных "проказников"

Эксперты назвали породы кошек, которые игнорируют лоток

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если кошка отказывается ходить в туалет в отведенное для этого место, это может вызвать значительные неудобства для владельца.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Поэтому важно заранее узнать, что некоторые породы склонны к такому поведению.

С какими кошками стоит быть осторожнее:

Гибридные породы

Если при создании породы использовались дикие звери, их привычки могут быть далеки от идеальных. Такие кошки могут не понимать необходимости пользоваться лотком. В этом случае владельцу потребуется много времени и терпения, чтобы приучить питомца к правильному поведению.

Скоттиш-фолд

Эта порода одна из самых эффектных, но имеет множество особенностей, о которых стоит знать заранее. Шотландские вислоухие кошки часто игнорируют лоток. Кроме того, у них нередко обнаруживают множество заболеваний.

Мейн-кун

Проблемы с чистоплотностью у этих кошек обычно связаны с их размером: крупным животным не хватает места. Поэтому важно обеспечить мейн-куну лоток соответствующего размера.