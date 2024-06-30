Какие 3 породы кошек чаще остальных игнорируют лоток: эксперты назвали главных "проказников"

Если кошка отказывается ходить в туалет в отведенное для этого место, это может вызвать значительные неудобства для владельца.
Поэтому важно заранее узнать, что некоторые породы склонны к такому поведению.
С какими кошками стоит быть осторожнее:
Гибридные породы
Если при создании породы использовались дикие звери, их привычки могут быть далеки от идеальных. Такие кошки могут не понимать необходимости пользоваться лотком. В этом случае владельцу потребуется много времени и терпения, чтобы приучить питомца к правильному поведению.
Скоттиш-фолд
Эта порода одна из самых эффектных, но имеет множество особенностей, о которых стоит знать заранее. Шотландские вислоухие кошки часто игнорируют лоток. Кроме того, у них нередко обнаруживают множество заболеваний.
Мейн-кун
Проблемы с чистоплотностью у этих кошек обычно связаны с их размером: крупным животным не хватает места. Поэтому важно обеспечить мейн-куну лоток соответствующего размера.
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