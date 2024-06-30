Как понять, что вашей кошке скучно жить: основные признаки

Уход за питомцем должен включать в себя и развлекательные мероприятия для него.
Кошки — это природные хищники, и поэтому их жизнь должна быть насыщена активностью, вовлеченностью и мотивацией.
Если домашние животные слишком долго обходятся без этого, вскоре наступает скука, которая негативно сказывается на их настроении.
В таком случае они могут начать искать себе развлечения, что иногда приводит к порче мебели или обоев.
Существуют и другие признаки, на которые стоит обратить внимание. Как определить, что кошке скучно?
Чрезмерный уход за собой и повторяющиеся действия могут свидетельствовать о стрессе или беспокойстве у животного.
Кроме того, проблема проявляется, если кошка или кот начинают вести себя агрессивно, нападая на других питомцев или на хозяина.
Также питомец может требовать чрезмерного внимания: часто мяукать, ходить по рабочему столу и клавиатуре и т. д.
Если кошка постоянно спит, перестала проявлять любопытство или переедает, это также поводы для беспокойства.
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