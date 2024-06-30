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Как питание влияет на настроение собак: ответ совсем не прост

Кинологи рассказали, как питание влияет на настроение собак

0:58
Зоосфера » Собаки

Питание играет ключевую роль в жизни животных, влияя на их здоровье, настроение и поведение.

Кинологи рассказали, как питание влияет на настроение собак
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Например, дефицит серотонина у питомца может привести к депрессии. Поэтому важно включать в рацион продукты, содержащие триптофан, такие как мясо, птица, овес и бобовые. Эти продукты также способствуют увеличению уровня белка в организме, а его недостаток может вызывать стресс и агрессию.

Необходимо также добавлять в меню собак овощи и некоторые фрукты, которые способствуют поддержанию хорошего настроения и активности. Если в доме несколько питомцев, лучше кормить их одновременно, но из разных мисок, чтобы снизить риск возникновения пищевой агрессии, когда животное защищает свою еду.

Кроме того, не рекомендуется давать питомцам еду со стола, так как она может содержать добавки, вредные для их здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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