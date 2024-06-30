Почему собака приносит палку домой: о чем это говорит

Кинологи объяснили, почему собака приносит палку домой

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Домашние питомцы иногда удивляют своим поведением.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Например, некоторые собаки обожают приносить с прогулок палки, найденные в парке или лесу.

Но почему они так поступают?

Ответ прост.

Для животных палка — это всего лишь новая игрушка, и поэтому не стоит их ругать за желание принести её домой. Кроме того, собакам может нравиться приносить такие трофеи, которые пахнут лесом.

Однако ветеринары предупреждают, что лучше не позволять собакам грызть такие палки.

Это связано с тем, что мелкие кусочки древесины могут представлять потенциальную опасность для здоровья и жизни собаки, поэтому следует избегать их проглатывания.

В таком случае важно вовремя заменить палку на любимую игрушку питомца.

Стоит также брать с собой игрушки на прогулку, чтобы вовремя отвлечь питомца, когда он снова решит принести домой очередную палку.