Как приучить собаку к пеленке: самые действенные способы

Кинологи рассказали, как приучить собаку к пеленке

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

До окончания поствакционного карантина щенок должен оставаться дома. Если нарушить это правило, животное может заразиться инфекцией.

Фото: flickr.com by IDS.photos, CC BY-SA 2.0

В этот период важно приучить щенка справлять нужду на пеленку, что в дальнейшем поможет поддерживать чистоту в доме.

Сначала нужно выбрать место для пеленки.

Туалет щенка должен находиться в одном и том же месте, предпочтительно на поверхности, которую легко мыть. Далее необходимо наблюдать за признаками того, что питомцу нужно в туалет.

Если щенок начинает скулить, нюхать пол или проявлять беспокойство, его следует отнести на пеленку. Процедуру придется повторить несколько раз, чтобы щенок запомнил место.

Не стоит раскладывать несколько пеленок по дому, иначе питомец может решить, что туалет везде. За правильное поведение щенка нужно поощрять. Можно ласково похвалить его, погладить или угостить лакомством.