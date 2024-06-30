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Умеют ли кошки улыбаться: ответ наконец дан

Учёные ответили, могут ли кошки улыбаться

1:14
Зоосфера » Кошки

Люди часто считают, что улыбка — это прежде всего выражение положительных эмоций и дружелюбия.

Учёные ответили, могут ли кошки улыбаться
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

В человеческом мире улыбка — это движение губ. Известно, что и животные способны изобразить нечто похожее. Но это не означает, что они не могут выразить своё расположение к человеку иными способами.

Британские учёные исследовали, умеют ли кошки улыбаться и как они демонстрируют своё расположение.

В животном мире улыбка — это не только движение губ. У кошек, например, улыбка имеет свои особенности.

Чтобы понять, улыбается ли кошка, не обязательно искать улыбку на её мордочке.

Гораздо более явный сигнал от питомца — это глаза.

Если кошка медленно щурится, это жест можно сравнить с человеческой улыбкой, что означает её доброжелательное настроение.

В ответ на это хозяин может также медленно прищурить глаза.

Такой прием произведет впечатление как на свою, так и на чужую кошку, включая беспризорных животных.

По словам исследователей, после таких "улыбок" можно улучшить отношения с кошкой и добиться более дружелюбного поведения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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