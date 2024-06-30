Умеют ли кошки улыбаться: ответ наконец дан

Люди часто считают, что улыбка — это прежде всего выражение положительных эмоций и дружелюбия.
В человеческом мире улыбка — это движение губ. Известно, что и животные способны изобразить нечто похожее. Но это не означает, что они не могут выразить своё расположение к человеку иными способами.
Британские учёные исследовали, умеют ли кошки улыбаться и как они демонстрируют своё расположение.
В животном мире улыбка — это не только движение губ. У кошек, например, улыбка имеет свои особенности.
Чтобы понять, улыбается ли кошка, не обязательно искать улыбку на её мордочке.
Гораздо более явный сигнал от питомца — это глаза.
Если кошка медленно щурится, это жест можно сравнить с человеческой улыбкой, что означает её доброжелательное настроение.
В ответ на это хозяин может также медленно прищурить глаза.
Такой прием произведет впечатление как на свою, так и на чужую кошку, включая беспризорных животных.
По словам исследователей, после таких "улыбок" можно улучшить отношения с кошкой и добиться более дружелюбного поведения.
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