Почему кошка игнорирует владельца: о чем говорит данное поведение

Эксперты ответили, почему кошка игнорирует владельца

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

На самом деле, ситуация, когда кошка проявляет прохладное отношение к своим владельцам, достаточно распространена: многие животные привыкли демонстрировать незаинтересованность и равнодушие.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Однако возможно и другое развитие событий: например, вам удалось построить теплые эмоциональные отношения с вашим питомцем.

В этом случае необходимо выяснить, что стало причиной изменения поведения.

Наиболее частые причины:

Усталость от внимания

Многие кошки любят проводить время в одиночестве, но также стараются проявлять привязанность к владельцу. Однако иногда они просто устают от нашего внимания.

В такой ситуации кошка может захотеть "отдохнуть" от вас на какое-то время. После этого ваши отношения вновь восстановятся, отмечают эксперты.

Необходимость личного пространства

Иногда кошка проводит столько времени с человеком, что забывает о своих инстинктах, привычках и повадках. Животное считает, что это не самый лучший вариант.

Поэтому кошка может на время дистанцироваться от владельца.

Плохое самочувствие

Как люди, так и кошки в период болезни или недомогания ведут себя схожим образом. Животное хочет укрыться в месте, где его никто не потревожит, чтобы восстановить силы.

В этом случае лучше обратиться к ветеринару.