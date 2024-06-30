Почему кошка игнорирует владельца: о чем говорит данное поведение

На самом деле, ситуация, когда кошка проявляет прохладное отношение к своим владельцам, достаточно распространена: многие животные привыкли демонстрировать незаинтересованность и равнодушие.
Однако возможно и другое развитие событий: например, вам удалось построить теплые эмоциональные отношения с вашим питомцем.
В этом случае необходимо выяснить, что стало причиной изменения поведения.
Наиболее частые причины:
Усталость от внимания
Многие кошки любят проводить время в одиночестве, но также стараются проявлять привязанность к владельцу. Однако иногда они просто устают от нашего внимания.
В такой ситуации кошка может захотеть "отдохнуть" от вас на какое-то время. После этого ваши отношения вновь восстановятся, отмечают эксперты.
Необходимость личного пространства
Иногда кошка проводит столько времени с человеком, что забывает о своих инстинктах, привычках и повадках. Животное считает, что это не самый лучший вариант.
Поэтому кошка может на время дистанцироваться от владельца.
Плохое самочувствие
Как люди, так и кошки в период болезни или недомогания ведут себя схожим образом. Животное хочет укрыться в месте, где его никто не потревожит, чтобы восстановить силы.
В этом случае лучше обратиться к ветеринару.
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