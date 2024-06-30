Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как создать комфортную атмосферу для собаки в машине
Эксперт дизайна делится советами, как выбрать салфетницу
Овсяное печенье со вкусом морковного пирога: простой рецепт
Учёные ответили, могут ли кошки улыбаться
Филипп Киркоров вновь за прилавком: продавец аксессуаров для гаджетов
Почему укроп может плохо расти?
ЕС хочет создать новый режим санкций против РФ
Врач Неронов: отравление часто проявляется спустя несколько часов
Кремлёв надеется, что и другие российские спортсмены откажутся участвовать в ОИ
Почему кошка игнорирует владельца: о чем говорит данное поведение

Эксперты ответили, почему кошка игнорирует владельца

1:24
Зоосфера » Кошки

На самом деле, ситуация, когда кошка проявляет прохладное отношение к своим владельцам, достаточно распространена: многие животные привыкли демонстрировать незаинтересованность и равнодушие.

Эксперты ответили, почему кошка игнорирует владельца
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Однако возможно и другое развитие событий: например, вам удалось построить теплые эмоциональные отношения с вашим питомцем.

В этом случае необходимо выяснить, что стало причиной изменения поведения.

Наиболее частые причины:

Усталость от внимания

Многие кошки любят проводить время в одиночестве, но также стараются проявлять привязанность к владельцу. Однако иногда они просто устают от нашего внимания.

В такой ситуации кошка может захотеть "отдохнуть" от вас на какое-то время. После этого ваши отношения вновь восстановятся, отмечают эксперты.

Необходимость личного пространства

Иногда кошка проводит столько времени с человеком, что забывает о своих инстинктах, привычках и повадках. Животное считает, что это не самый лучший вариант.

Поэтому кошка может на время дистанцироваться от владельца.

Плохое самочувствие

Как люди, так и кошки в период болезни или недомогания ведут себя схожим образом. Животное хочет укрыться в месте, где его никто не потревожит, чтобы восстановить силы.

В этом случае лучше обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Названы причины изменения скорости вращения Земли
Какие породы собак считаются самыми спокойными и тихими: три главные
Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого
Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого
Последние материалы
ЕС хочет создать новый режим санкций против РФ
Кремлёв надеется, что и другие российские спортсмены откажутся участвовать в ОИ
Врач Неронов: отравление часто проявляется спустя несколько часов
Пять шагов к стабильному весу после диеты
Индивидуальный пенсионный коэффициент: что это и как его определить?
В России появится новый автопроизводитель: "Автотор" начнет выпуск своих машин
Обновленный Hongqi HS5: цены и комплектации кроссовера уже на сайте
Как выбрать идеальные розетки для кухни
Как россиянам попасть в Таиланд в 2024 году
Как приготовить рулетики из консервированного тунца и авокадо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников