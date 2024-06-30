Что приготовить котенку на завтрак: это блюдо любимец съест с удовольствием
Россиянам рассказали, что приготовить коту на завтрак
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Еда с вашего стола может быть вредна для кошек.
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0
Однако блюдо, специально приготовленное для вашего питомца, не нанесет ему вреда.
В этой статье представлен простой рецепт завтрака, который понравится любой кошке.
Для приготовления вам понадобятся:
- обезжиренное сухое молоко — 1 столовая ложка
- яйца — 3 штуки
- творог — 3 столовые ложки
- тертые овощи — 2 столовые ложки
- вода — для разбавления сухого молока
Процесс приготовления:
- Разбавьте сухое молоко небольшим количеством воды
- Влейте яйца в разбавленное молоко и тщательно перемешайте
- Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и вылейте яичную смесь, равномерно распределив ее по поверхности
- Готовьте блин до золотисто-коричневого цвета снизу, затем переверните и готовьте до золотистого цвета с другой стороны
- Переложите блин на тарелку и распределите творог и тертые овощи по половине блина
- Сверните блин, как омлет, остудите, нарежьте на порционные кусочки и подавайте своему питомцу
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru