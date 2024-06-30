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Что приготовить котенку на завтрак: это блюдо любимец съест с удовольствием

Россиянам рассказали, что приготовить коту на завтрак

1:08
Зоосфера » Кошки

Еда с вашего стола может быть вредна для кошек.

Россиянам рассказали, что приготовить коту на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Однако блюдо, специально приготовленное для вашего питомца, не нанесет ему вреда.

В этой статье представлен простой рецепт завтрака, который понравится любой кошке.

Для приготовления вам понадобятся:

  • обезжиренное сухое молоко — 1 столовая ложка
  • яйца — 3 штуки
  • творог — 3 столовые ложки
  • тертые овощи — 2 столовые ложки
  • вода — для разбавления сухого молока

Процесс приготовления:

  • Разбавьте сухое молоко небольшим количеством воды
  • Влейте яйца в разбавленное молоко и тщательно перемешайте
  • Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и вылейте яичную смесь, равномерно распределив ее по поверхности
  • Готовьте блин до золотисто-коричневого цвета снизу, затем переверните и готовьте до золотистого цвета с другой стороны
  • Переложите блин на тарелку и распределите творог и тертые овощи по половине блина
  • Сверните блин, как омлет, остудите, нарежьте на порционные кусочки и подавайте своему питомцу
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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