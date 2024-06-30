Что приготовить котенку на завтрак: это блюдо любимец съест с удовольствием

Россиянам рассказали, что приготовить коту на завтрак

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Еда с вашего стола может быть вредна для кошек.

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Однако блюдо, специально приготовленное для вашего питомца, не нанесет ему вреда.

В этой статье представлен простой рецепт завтрака, который понравится любой кошке.

Для приготовления вам понадобятся:

обезжиренное сухое молоко — 1 столовая ложка

яйца — 3 штуки

творог — 3 столовые ложки

тертые овощи — 2 столовые ложки

вода — для разбавления сухого молока

Процесс приготовления:

Разбавьте сухое молоко небольшим количеством воды

Влейте яйца в разбавленное молоко и тщательно перемешайте

Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и вылейте яичную смесь, равномерно распределив ее по поверхности

Готовьте блин до золотисто-коричневого цвета снизу, затем переверните и готовьте до золотистого цвета с другой стороны

Переложите блин на тарелку и распределите творог и тертые овощи по половине блина

Сверните блин, как омлет, остудите, нарежьте на порционные кусочки и подавайте своему питомцу