Эти 3 вещи, которые надо знать о кошках: полезные советы для новичков

Если вы решили завести кошку, важно узнать несколько неожиданных фактов о новом питомце.
Кошки могут казаться привередливыми, но на самом деле им нужно, чтобы хозяин понимал несколько простых правил.
Личное пространство
Кошки любят иногда оставаться в одиночестве, поэтому могут прятаться в коробки или шкафы. Не стоит постоянно брать их на руки, тревожить или будить.
Кроме того, кошкам важно чувствовать контроль над своей территорией, и частые гости в доме могут нарушать это чувство.
Развлечения
Кошки — социальные существа, поэтому им важно уделять внимание: разговаривать с ними и устраивать игры. Без этого они могут скучать, что негативно скажется на их поведении. В такие моменты кошка может начать портить мебель или драться с другими животными.
Здоровье
Кошки редко показывают, что плохо себя чувствуют, поэтому важно следить за любыми изменениями в их поведении, чтобы вовремя оказать помощь. Также регулярно водите питомца к ветеринару для профилактических осмотров.
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