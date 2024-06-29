Эти 3 вещи, которые надо знать о кошках: полезные советы для новичков

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Стали известны факты, которые нужно знать о кошках

1:07
Зоосфера » Кошки

Если вы решили завести кошку, важно узнать несколько неожиданных фактов о новом питомце.

Стали известны факты, которые нужно знать о кошках
Фото: openverse.org by wheany, CC BY 2.0

Кошки могут казаться привередливыми, но на самом деле им нужно, чтобы хозяин понимал несколько простых правил.

Личное пространство

Кошки любят иногда оставаться в одиночестве, поэтому могут прятаться в коробки или шкафы. Не стоит постоянно брать их на руки, тревожить или будить.

Кроме того, кошкам важно чувствовать контроль над своей территорией, и частые гости в доме могут нарушать это чувство.

Развлечения

Кошки — социальные существа, поэтому им важно уделять внимание: разговаривать с ними и устраивать игры. Без этого они могут скучать, что негативно скажется на их поведении. В такие моменты кошка может начать портить мебель или драться с другими животными.

Здоровье

Кошки редко показывают, что плохо себя чувствуют, поэтому важно следить за любыми изменениями в их поведении, чтобы вовремя оказать помощь. Также регулярно водите питомца к ветеринару для профилактических осмотров.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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