Почему собака наклоняет голову: она обожает ваш голос

Кинологи объяснили, почему собака наклоняет голову

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотя наклон головы у животных не изучался с научной точки зрения, специалисты по поведению собак предлагают несколько теорий о том, почему собаки иногда наклоняют голову, когда с ними разговаривают.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC0

Они пытаются понять вас

Собаки действительно распознают значение ряда слов и интонаций. Возможно, когда ваша собака слушает вас с наклоненной головой, она прислушивается к словам, фразам и интонациям, которые ассоциируются с приятными воспоминаниями.

Они пытаются сконцентрироваться на вашем голосе

Хотя слух у собак превосходный, их способность определять источник звука не так совершенна, как у людей. Наклоняя голову, собака может точнее определить, откуда исходит звук вашего голоса.

Им просто нравится вас слушать

Скорее всего, собаке просто нравится слушать ваш голос, независимо от того, понимает ли она слова или нет. Некоторые собаки наклоняют голову, когда они расслаблены и счастливы, и это может быть их естественной реакцией на ваш голос.