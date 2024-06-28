"Не давите": как подружить взрослую собаку с новым домом и новой семьёй — советы кинологов

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Кинологи рассказали, как помочь взрослой собаке адаптироваться в новой семье

2:56
Зоосфера

Если вашей собаке требуется новый дом, отнеситесь к этому вопросу серьезно. Даже если вы по каким-то причинам больше не можете заботиться о своем питомце, ваша ответственность за его благополучие и комфорт сохраняется. В честь Всемирного дня против отказа от домашних животных, Российская кинологическая федерация делится советами о том, как помочь взрослой собаке адаптироваться в новой семье.

Кинологи рассказали, как помочь взрослой собаке адаптироваться в новой семье
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World, CC BY-NC 2.0

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью Радио 1 подчеркнул, что собаковод должен быть ответственным и гуманным по отношению к животному, которого он принял в свою жизнь.

"Жизненные обстоятельства могут быть непредсказуемыми. Но даже если вы больше не можете содержать животное, необходимо найти ему надежный дом, убедиться, что собака попадет в хорошие руки, и по возможности помочь ей адаптироваться в новой семье", — отметил Голубев.

Позвольте собаке адаптироваться
Переезд в новый дом может быть сложным для собаки. Дайте ей возможность самостоятельно исследовать новую обстановку. Не переживайте, если сначала она не проявляет большого интереса. Не давите на питомца — любопытство придет со временем.

Не настаивайте на тесном контакте
Не следуйте за собакой по пятам и не навязывайте ей игры. Излишняя настойчивость может напугать питомца и заставить его защищаться. Дайте собаке время привыкнуть к новым условиям, поддерживая любое положительное поведение.

Установите правила
Постепенно вводите правила, которым собака будет следовать в доме. Вам нужно стать надежным и предсказуемым лидером, которому питомец сможет доверять. Правила помогают собаке понять, что от нее ожидает хозяин, и когда она будет поощрена или наказана.

Поощряйте правильное поведение
Поощрение станет поддержкой для собаки. Хвалите питомца за выполнение команд, за интерес к новому пространству и за любые желаемые действия. Даже незначительные достижения, такие как исследование новой комнаты, заслуживают похвалы.

Проводите время вместе
Совместные прогулки, игры и другие активности помогут наладить контакт с собакой. Взаимодействие способствует привыканию питомца к новому владельцу и улучшает взаимопонимание. Совместная деятельность принесет положительные эмоции и вам, и вашей собаке.

Если вы взяли в дом взрослую собаку, не беспокойтесь, что она будет постоянно тосковать по прежнему хозяину. Окруженная любовью, заботой и комфортом, она будет рада новому дому. Однако, если у собаки есть гиперпривязанность к старому хозяину, что бывает у недостаточно социализированных животных, эту проблему можно решить с помощью специалистов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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