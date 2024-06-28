Штрафы за выгул собак в Подмосковье: в Московской области ужесточили правила выгула собак

Подмосковье вводит штрафы за нарушение правил выгула домашних животных

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Подмосковный парламент на 89-м заседании принял законы, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Теперь владельцам домашних питомцев грозит штраф от одной до двух тысяч рублей за определённые нарушения, сообщают "Вести Подмосковья".

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"Согласно законодательству, выгул собак без поводка и намордника запрещён. За это предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Если собака причиняет вред здоровью или имуществу, штраф увеличивается до 10-30 тысяч рублей, если не предусмотрена уголовная ответственность", — сообщил Сергей Керселян, председатель парламентского комитета по аграрной политике и потребительскому рынку.

По данным пресс-службы законодательного органа Подмосковья, владельцам собак, нарушающим региональные законы, грозят следующие штрафы: за неустранение загрязнений общественных территорий — от 500 до 1000 рублей; за нахождение собак без поводка или намордника на общественных территориях вне специально отведённых площадок — от 1000 до 2000 рублей (исключение составляют щенки и собаки ростом в холке до 25 см); за нахождение собак на детских площадках, территориях детских садов и школ — от 1000 до 2000 рублей.