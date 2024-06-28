Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обвивающие стены растения – украшение или вред для здания?
Певица Ханна носит парики для сохранения красоты волос
Любовь Успенская подала иск о защите чести к Филиппу Киркорову
В "Афоне" есть персонаж, который раздражает зрителей больше героя Куравлёва
Как сохранить идеальную форму груди после операции: советы хирурга
Филипп Киркоров пополнил коллекцию кукол игрушечной Аллой Пугачёвой
Экономист: доллар не упадёт ниже 85 рублей
Россиянам рассказали, как ухаживать за стареющей кошкой
Как безопасно и быстро разморозить куриную грудку
Штрафы за выгул собак в Подмосковье: в Московской области ужесточили правила выгула собак

Подмосковье вводит штрафы за нарушение правил выгула домашних животных

1:25
Зоосфера

Подмосковный парламент на 89-м заседании принял законы, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Теперь владельцам домашних питомцев грозит штраф от одной до двух тысяч рублей за определённые нарушения, сообщают "Вести Подмосковья".

Подмосковье вводит штрафы за нарушение правил выгула домашних животных
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

"Согласно законодательству, выгул собак без поводка и намордника запрещён. За это предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Если собака причиняет вред здоровью или имуществу, штраф увеличивается до 10-30 тысяч рублей, если не предусмотрена уголовная ответственность", — сообщил Сергей Керселян, председатель парламентского комитета по аграрной политике и потребительскому рынку.

По данным пресс-службы законодательного органа Подмосковья, владельцам собак, нарушающим региональные законы, грозят следующие штрафы: за неустранение загрязнений общественных территорий — от 500 до 1000 рублей; за нахождение собак без поводка или намордника на общественных территориях вне специально отведённых площадок — от 1000 до 2000 рублей (исключение составляют щенки и собаки ростом в холке до 25 см); за нахождение собак на детских площадках, территориях детских садов и школ — от 1000 до 2000 рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев В Сети враг разгоняет панические настроения по безопасности Крыма Дмитрий Плотников Как изгоняют журналистов из "демократической европейской Грузии" Дарья Асламова
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Филипп Киркоров пополнил коллекцию кукол игрушечной Аллой Пугачёвой
Экономист: доллар не упадёт ниже 85 рублей
В Сети враг разгоняет панические настроения по безопасности Крыма
Россиянам рассказали, как ухаживать за стареющей кошкой
Как безопасно и быстро разморозить куриную грудку
Археологи нашли древний корабль викингов в юго-восточной Норвегии
Начата сборка оборудования на малом кольце коллайдера ЦКП "СКИФ"
Рекомендации по безопасной эксплуатации запасного колеса на автомобиле
Подмосковье вводит штрафы за нарушение правил выгула домашних животных
Профессор физики: "Фильмы-катастрофы я смотрю с улыбкой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников