Чтобы ваш питомец был здоровым, активным и счастливым, важно тщательно подходить к его рациону. Эксперты утверждают, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным.
В меню собаки периодически стоит включать каши, так как они обогащают организм клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Однако не все крупы одинаково полезны.
Давайте рассмотрим те, которые действительно принесут пользу вашему четвероногому другу.
Какие крупы полезны для собак: Гречка богата калием, железом и магнием, способствует укреплению нервной системы и помогает контролировать вес. Рис содержит множество микроэлементов, таких как цинк, железо, калий, магний и кальций. Он улучшает состояние нервной системы, костей и сосудов.
Однако овсянка может быть предпочтительнее, так как она содержит жиры, аминокислоты и полезные белки.
Важно следить за состоянием питомца после употребления новых продуктов, чтобы избежать возможных аллергических реакций.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.