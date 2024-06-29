Какими крупами можно кормить собаку: ветеринары дали ответ

Ветеринары ответили, какими крупами можно кормить собаку

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чтобы ваш питомец был здоровым, активным и счастливым, важно тщательно подходить к его рациону. Эксперты утверждают, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным.

Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

В меню собаки периодически стоит включать каши, так как они обогащают организм клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Однако не все крупы одинаково полезны.

Давайте рассмотрим те, которые действительно принесут пользу вашему четвероногому другу.

Какие крупы полезны для собак: Гречка богата калием, железом и магнием, способствует укреплению нервной системы и помогает контролировать вес. Рис содержит множество микроэлементов, таких как цинк, железо, калий, магний и кальций. Он улучшает состояние нервной системы, костей и сосудов.

Однако овсянка может быть предпочтительнее, так как она содержит жиры, аминокислоты и полезные белки.

Важно следить за состоянием питомца после употребления новых продуктов, чтобы избежать возможных аллергических реакций.