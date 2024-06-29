Почему собаки боятся воды: эксперты дали неожиданный ответ

Эксперты ответили, почему собаки боятся воды

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди, впервые заведя собаку, могут сильно удивиться, узнав, что большинство животных не любят купаться. Это удивительно, учитывая, как они любят плескаться в речке или озере.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

С кошками же все более понятно: они редко добровольно идут купаться и обычно относятся к ванной с явной неприязнью.

Почему же собаки не любят водные процедуры? Эксперты отмечают, что важно различать добровольное плавание и принудительное мытье. В первом случае собака получает удовольствие, потому что это её собственное желание и она контролирует ситуацию. В ванной же все иначе.

Владелец неожиданно "ловит" собаку и принуждает её идти в ванную. Затем он держит животное и поливает его водой, что для собаки кажется беспричинным. Пес не может выбраться или понять смысл происходящего.

Кроме того, температура воды может быть неправильно отрегулирована, что делает процесс неприятным и болезненным для животного.

Поэтому важно быть деликатным и последовательным в подходе к мытью собаки.