Многие люди, впервые заведя собаку, могут сильно удивиться, узнав, что большинство животных не любят купаться. Это удивительно, учитывая, как они любят плескаться в речке или озере.
С кошками же все более понятно: они редко добровольно идут купаться и обычно относятся к ванной с явной неприязнью.
Почему же собаки не любят водные процедуры? Эксперты отмечают, что важно различать добровольное плавание и принудительное мытье. В первом случае собака получает удовольствие, потому что это её собственное желание и она контролирует ситуацию. В ванной же все иначе.
Владелец неожиданно "ловит" собаку и принуждает её идти в ванную. Затем он держит животное и поливает его водой, что для собаки кажется беспричинным. Пес не может выбраться или понять смысл происходящего.
Кроме того, температура воды может быть неправильно отрегулирована, что делает процесс неприятным и болезненным для животного.
Поэтому важно быть деликатным и последовательным в подходе к мытью собаки.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.