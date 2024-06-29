Чем нельзя кормить кошку: только навредите животному

Ветеринары рассказали, чем нельзя кормить кошку

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Чтобы ваш домашний питомец был бодрым и здоровым, необходимо внимательно следить за его рационом. Не все продукты подходят для четвероногих друзей.

Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

Прежде всего, следует прекратить давать животным молоко и молочные продукты. Котята могут пить молоко своей матери, но с возрастом эти продукты перестают усваиваться.

Однако в рацион кошек полезно включать нежирные кисломолочные продукты, такие как творог или кефир.

Картофель, капуста, бобовые, а также лук и чеснок не являются подходящими продуктами для домашних животных.

Кроме того, не стоит угощать кошку грибами, виноградом, авокадо или изюмом. Макароны, мучные изделия, колбасы и сосиски также могут нанести вред здоровью питомца.

Не рекомендуется давать кошке сырое мясо или сырую рыбу, так как косточки и хрящи могут застрять в горле. Если хочется побаловать пушистика, можно угостить его морской рыбой, предварительно удалив все кости и внутренности. Такой продукт можно давать не чаще одного раза в неделю.

Если животное пытается стащить сладости со стола, нужно принять меры. Продукты с сахаром, шоколадом или какао могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами, поэтому важно их своевременно изъять.