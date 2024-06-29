Эти вещи помогут вашему питомцу найти дорогу домой: забота заранее спасёт от слез

Россиянам назвали вещи, которые помогут найти пропавших питомцев

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в доме появляется питомец, мы принимаем на себя значительную ответственность и обязуемся ежедневно заботиться о нем.

Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

Неожиданное исчезновение любимого кота или собаки может стать серьезным испытанием для всей семьи.

К счастью, существуют простые и эффективные способы повысить вероятность того, что ваш питомец вернется домой.

Адресник

Адресник с вашим номером телефона крепится к ошейнику питомца. Лучший вариант — металлический с гравировкой, так как он более долговечен и устойчив к износу.

Чипирование

Эта процедура проводится в ветеринарной клинике. Беспокоиться не стоит — чипирование безболезненно и быстро. Под кожу питомца вводится небольшой элемент из биосовместимого материала с уникальным идентификационным номером, который заносится в единую базу данных вместе с информацией о владельце.

Для получения контактной информации достаточно считать чип в ветеринарной клинике.

QR-адресник

Для этого способа необходимо приобрести кулон с QR-кодом и прикрепить его к ошейнику питомца, а затем зарегистрировать код в специальном приложении.

Когда кто-то найдет ваше животное, ему нужно будет просто отсканировать код. Это позволит связаться с вами, и вы получите уведомление с местонахождением питомца на ваш телефон.