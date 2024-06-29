Необычный способ выразить свою любовь у питомцев: язык животных

Стало известно, как питомцы выражают свою любовь

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы кошек хорошо понимают, что их питомцы хотят выразить, когда приносят пойманную мышь или другую добычу — это проявление уважения и привязанности.

Фото: flickr. com by allen watkin, CC BY-SA 2.0

У собак тоже есть эмоции, но они выражают их не только вилянием хвоста и преданным взглядом. Некоторое поведение связано с их пищевыми предпочтениями.

По мнению экспертов, не только кошки делятся добычей, но и собаки готовы делиться едой.

Это происходит из-за искренней любви или дружбы.

Таким образом, если собака приносит хозяину еду или ест в его присутствии, это можно рассматривать как выражение любви или высокого доверия.

Если собака однажды принесет косточку, не стоит ее ругать. Лучше похвалить питомца.

Животное таким образом старается привлечь внимание к себе.

И если пес поймет, что этот жест нравится хозяину, доверие между ними будет расти и укрепляться.

Вероятно, в будущем такое поведение будет повторяться.

Важно также понимать, что если собака пытается защитить еду от хозяина, это свидетельствует о недоверии и недостатке внимания.