Как ухаживать за длинной шерстью кошки: все тонкости

Ветеринары рассказали, как ухаживать за шерстью кошки

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы пушистых котов прекрасно понимают, сколько времени и усилий требует уход за роскошной шерстью их питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Однако, если вы хотите, чтобы ваш питомец был здоров и выглядел великолепно, вам придется взять на себя часть забот по уходу за его шерстью.

Очень важно приучить котенка к таким процедурам с раннего возраста. Если этого не сделать, взрослая кошка будет негативно реагировать на попытки ее расчесать, особенно когда речь идет о нежной области живота.

Поэтому запаситесь необходимыми инструментами (их список найдете ниже) и приступайте! Вам понадобятся:

щетка из натуральной щетины

гребни с зубьями разной частоты и с тупыми кончиками

пуходерка

щетка-варежка

ножницы с закругленными концами для удаления колтунов

спрей-антистатик

специальная пудра или тальковая присыпка

Для начала пройдитесь по всей поверхности шерсти щеткой-варежкой. Это поможет успокоить и расслабить кошку, а также удалить большую часть уже выпавших волос.

Затем аккуратно расчешите бока и спину щеткой с редкими, закругленными зубцами. Это улучшит кровообращение в коже и шерсти, делая ее более ухоженной.

Очень осторожно расчешите область живота. Здесь шерсть самая тонкая, растет во всех направлениях и часто запутывается. К тому же кошки могут чувствовать себя некомфортно, если их живот не защищен.

После того как расчешете живот, перейдите к "штанишкам". Если там есть колтуны, их придется разобрать руками и вычесать гребнем.

Голову у кошек обычно не расчесывают. Однако для многих животных эта часть тела является наиболее приятной в ходе процедуры.