Владельцы пушистых котов прекрасно понимают, сколько времени и усилий требует уход за роскошной шерстью их питомца.
Однако, если вы хотите, чтобы ваш питомец был здоров и выглядел великолепно, вам придется взять на себя часть забот по уходу за его шерстью.
Очень важно приучить котенка к таким процедурам с раннего возраста. Если этого не сделать, взрослая кошка будет негативно реагировать на попытки ее расчесать, особенно когда речь идет о нежной области живота.
Поэтому запаситесь необходимыми инструментами (их список найдете ниже) и приступайте! Вам понадобятся:
Для начала пройдитесь по всей поверхности шерсти щеткой-варежкой. Это поможет успокоить и расслабить кошку, а также удалить большую часть уже выпавших волос.
Затем аккуратно расчешите бока и спину щеткой с редкими, закругленными зубцами. Это улучшит кровообращение в коже и шерсти, делая ее более ухоженной.
Очень осторожно расчешите область живота. Здесь шерсть самая тонкая, растет во всех направлениях и часто запутывается. К тому же кошки могут чувствовать себя некомфортно, если их живот не защищен.
После того как расчешете живот, перейдите к "штанишкам". Если там есть колтуны, их придется разобрать руками и вычесать гребнем.
Голову у кошек обычно не расчесывают. Однако для многих животных эта часть тела является наиболее приятной в ходе процедуры.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.