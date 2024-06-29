Как правильно гладить собаку: вы не будете укушены

Кинологи рассказали, как правильно гладить собаку

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки менее привередливы, чем кошки. Большинство породистых и беспородных собак обладают покладистым характером, что делает их верными друзьями человека.

Фото: flickr.com by leisergu, CC BY 2.0

Эксперты рекомендуют укреплять это доверие, чтобы действия хозяина были более предсказуемыми для питомца.

По мнению специалистов, даже такие простые действия, как поглаживания, могут стать упражнением для укрепления доверия.

Можно иногда потрепать собаку за ухом или погладить её так, чтобы она почувствовала искренность хозяина.

Важно при этом не вызвать у питомца дискомфорт. Как правильно гладить собаку Наиболее приятно собакам, когда их гладят по голове, шее или чешут за ушами.

Поглаживания по животу и бокам тоже доставляют удовольствие большинству собак.

Индивидуальный подход

Однако поглаживания по спине или прикосновения к лапам нравятся не всем, поэтому следует быть осторожными.

Прикосновения к хвосту могут вызвать агрессию.

В любом случае, владельцу нужно быть внимательным и следить за поведением собаки, чтобы лучше понять её предпочтения.

Если собаке что-то не нравится, лучше прекратить действие.