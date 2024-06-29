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Стоит ли заводить щенка, если в доме есть кошка: практические рекомендации

Россиянам ответили, стоит ли заводить щенка в дом с кошкой

1:50
Зоосфера » Собаки

Мир и гармония в доме, где живут кошка и собака, возможны, но только если питомцев взяли в дом совсем маленькими.

Россиянам ответили, стоит ли заводить щенка в дом с кошкой
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Если в доме уже живёт кошка, скорее всего она не примет щенка, даже самого покладистого и безобидного. Можно быть уверенным, что щенок не раз получит по носу.

Эксперты уточняют, что кошки всегда готовы защищать свою территорию. Щенка они наверняка воспримут как конкурента или недоброжелателя.

Исключения

Однако многое зависит от воспитания и породы. Известны случаи, когда кошки брали щенков под свою опеку.

Чаще всего это представители таких пород, как мейн-кун, бобтейл, рэгдолл, сибирская кошка, бирма и другие. Но многое зависит и от поведения собаки.

Что зависит от щенка

Любопытный момент: специалисты говорят, что собаки по отношению к кошкам не настроены агрессивно. Изначально они всего лишь хотят познакомиться и обнюхать кошку, которая в страхе лупит их лапой с острыми когтями по носу.

Учтите, что добром не кончатся отношения между кошкой и охотничьей собакой, а также крупной породой, обладающей выраженной агрессией.

Не советуют заводить в таком случае таксу, охотничьих терьеров, борзых и гончих, а также собак бойцовых пород.

Также не рекомендуются декоративные песики, которые не дадут кошке спокойно жить из-за своей кипучей энергии и громкого лая.

Лучше сделать выбор в пользу лабрадор-ретривера, золотистого ретривера, колли (шелти), вельш-корги — они считаются самыми терпеливыми.

Но и в этом случае не стоит рассчитывать на мгновенную идиллию. Всё требует времени и терпения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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