Как на 100% защитить собаку от клещей: советы ветеринаров

Весна приносит новые заботы для владельцев собак. Основную угрозу представляют насекомые-паразиты, особенно опасны среди них клещи.
Заботливый хозяин заранее готовит питомца к весне и не забывает про вакцинацию, так как клещи активизируются с первыми тёплыми днями.
Эксперты дали несколько советов по защите собак от клещей.
Таблетки
Это средство номер один. Они выпускаются в виде жевательных таблеток, которые нравятся собакам, и начинают действовать уже через несколько часов.
Однако одной таблетки хватает максимум на 12 недель, возможны побочные эффекты, такие как рвота и понос, которые проходят через сутки. Стоимость таблеток достаточно высокая. Но они продолжают действовать после купания и безопасны для контакта с детьми.
Капли
Наносятся на холку, не попадают в кровоток, что минимизирует риск для здоровья.
Действуют в течение месяца, после чего обработку нужно повторить. После нанесения капель собаку нельзя купать 2 дня.
Спреи
Начинают действовать сразу, но их эффект кратковременен. При постоянном применении могут вызвать отравление у собаки.
Ошейники Начинают действовать через 2-4 дня после надевания.
Одного ошейника на сезон не хватает, и они скорее являются дополнительным средством защиты.
Шампунь Лучше всего использовать в сочетании с ошейником или другими средствами защиты.
Комбинезоны Изготавливаются из тонкого и дышащего материала. Эти костюмы снабжены ловушками для клещей, на которые наносятся защитные средства.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.