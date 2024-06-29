Как на 100% защитить собаку от клещей: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, как защитить собаку от клещей

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Весна приносит новые заботы для владельцев собак. Основную угрозу представляют насекомые-паразиты, особенно опасны среди них клещи.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Заботливый хозяин заранее готовит питомца к весне и не забывает про вакцинацию, так как клещи активизируются с первыми тёплыми днями.

Эксперты дали несколько советов по защите собак от клещей.

Таблетки

Это средство номер один. Они выпускаются в виде жевательных таблеток, которые нравятся собакам, и начинают действовать уже через несколько часов.

Однако одной таблетки хватает максимум на 12 недель, возможны побочные эффекты, такие как рвота и понос, которые проходят через сутки. Стоимость таблеток достаточно высокая. Но они продолжают действовать после купания и безопасны для контакта с детьми.

Капли

Наносятся на холку, не попадают в кровоток, что минимизирует риск для здоровья.

Действуют в течение месяца, после чего обработку нужно повторить. После нанесения капель собаку нельзя купать 2 дня.

Спреи

Начинают действовать сразу, но их эффект кратковременен. При постоянном применении могут вызвать отравление у собаки.

Ошейники Начинают действовать через 2-4 дня после надевания.

Одного ошейника на сезон не хватает, и они скорее являются дополнительным средством защиты.

Шампунь Лучше всего использовать в сочетании с ошейником или другими средствами защиты.

Комбинезоны Изготавливаются из тонкого и дышащего материала. Эти костюмы снабжены ловушками для клещей, на которые наносятся защитные средства.