Как поменять корм собаке: без жертв

Если вы решили сменить корм для питомца, переход должен быть постепенным. При плавном переходе организму животного будет легче адаптироваться.
Если проигнорировать это правило, есть риск, что кот или собака могут отказаться от еды.
В первые два дня следует давать порции, состоящие из 75% старого корма и 25% нового. Затем постепенно увеличивайте долю нового корма сначала до 50%, потом до 75% и, наконец, до 100%.
Переходный период должен занимать примерно неделю. Новый корм нужно вводить постепенно, смешивая его со старым. Если у питомца есть аллергии или проблемы с ЖКТ, процесс может занять больше времени. В таком случае рекомендуется консультация ветеринара.
Такую же схему следует использовать, если вы хотите перевести животное на полностью натуральный корм. При этом важно, чтобы новый рацион был сбалансированным и полезным.
Во время перехода на новый корм внимательно следите за состоянием животного.
Если у питомца пропал аппетит, появилась рвота или наблюдаются изменения во внешности (воспаления, выпадение шерсти), рацион следует пересмотреть.
При индивидуальной реакции организма может потребоваться более плавный переход. В этом случае без консультации ветеринара, учитывающего все особенности состояния кошки или собаки, не обойтись.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.