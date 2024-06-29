Как поменять корм собаке: без жертв

Кинологи рассказали, как приучить собаку к другому корму

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы решили сменить корм для питомца, переход должен быть постепенным. При плавном переходе организму животного будет легче адаптироваться.

Фото: flickr.com by spaceodissey, CC BY 2.0

Если проигнорировать это правило, есть риск, что кот или собака могут отказаться от еды.

В первые два дня следует давать порции, состоящие из 75% старого корма и 25% нового. Затем постепенно увеличивайте долю нового корма сначала до 50%, потом до 75% и, наконец, до 100%.

Переходный период должен занимать примерно неделю. Новый корм нужно вводить постепенно, смешивая его со старым. Если у питомца есть аллергии или проблемы с ЖКТ, процесс может занять больше времени. В таком случае рекомендуется консультация ветеринара.

Такую же схему следует использовать, если вы хотите перевести животное на полностью натуральный корм. При этом важно, чтобы новый рацион был сбалансированным и полезным.

Во время перехода на новый корм внимательно следите за состоянием животного.

Если у питомца пропал аппетит, появилась рвота или наблюдаются изменения во внешности (воспаления, выпадение шерсти), рацион следует пересмотреть.

При индивидуальной реакции организма может потребоваться более плавный переход. В этом случае без консультации ветеринара, учитывающего все особенности состояния кошки или собаки, не обойтись.