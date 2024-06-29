Может ли собака спать с хозяином: все "за" и "против"

Кинологи рассказали, могут ли собаки спать с хозяином

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие собачники сами приучают своих питомцев спать вместе с ними, потому что им нравится проводить больше времени с любимыми животными.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Другие, наоборот, удивляются стремлению собаки отдыхать вместе с человеком.

Почему собаки хотят спать в одной постели с хозяином?

"Моя стая"

Если обратить внимание на поведение волков или бродячих собак, можно заметить, что они выбирают жить в стае и спят все вместе.

Таким образом, ваш питомец может пытаться забраться в кровать из-за своих инстинктов, стремясь быть ближе к своей стае, утверждают эксперты.

Это любовь

Не стоит забывать, что собаки искренне и сильно любят своих владельцев. Поэтому пес всегда будет стремиться быть рядом со своим любимым хозяином.

Сон рядом с владельцем символизирует для него безопасность, комфорт и любовь.