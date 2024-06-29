Искусство игры с кошкой: все тонкости наконец рассказаны

Стало известно, как играть с кошкой

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Игры — важная часть жизни домашних питомцев.

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Хозяин должен сделать так, чтобы процесс был увлекательным, иначе животное может заскучать.

В результате плохого настроения кошки могут появиться проказы в доме или общее недовольство.

Поэтому следует помнить некоторые правила во время игры.

Сначала нужно привлечь внимание питомца и пробудить в нём охотничьи инстинкты. Затем следует дать ему возможность поймать объект игры, поэтому лазерные указки использовать не рекомендуется. После успешной охоты на палочки или игрушки, как советуют специалисты, нужно дать питомцу время на изучение "добычи", а затем можно угостить его лакомством.

Также важно хранить игрушки для игр-охот в отдельном месте, а к интеллектуальным или расслабляющим игрушкам обеспечить постоянный доступ.

Не стоит думать, что животное не любит играть. Возможно, выбранная игрушка просто неинтересна коту.