Умеют ли собаки обманывать: собачники в шоке

Россиянам ответили, могут ли собаки обманывать

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Самыми верными существами в мире животных считаются собаки. Они прекрасно чувствуют настроение человека и всегда находятся рядом.

Фото: flickr.com by IDS.photos, CC BY-SA 2.0

Однако иногда свою наблюдательность они используют в личных целях и могут даже обманывать хозяина.

Исследования показывают, что собаки не просто следят за человеком. Они в некоторой степени запоминают и адаптируются к распорядку дня своего владельца.

Эта способность помогает им предугадывать, когда хозяин вернется с работы или когда отправится на прогулку.

Кроме того, благодаря своей наблюдательности, собаки могут хитрить. Путем проб и ошибок они запоминают реакции человека, чтобы в будущем знать, как себя вести.

Например, они могут притворяться голодными, чтобы получить лакомство, и вообще способны манипулировать хозяевами не хуже кошек.

Таким образом, доказано, что у собак достаточно хорошая память, что позволяет им легко достигать своих целей.