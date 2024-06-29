Почему взрослой кошке нельзя молоко: учёные дали ответ

То, что котята питаются исключительно молоком, неудивительно, ведь они млекопитающие.
Однако вызывает удивление то, что взрослым кошкам молоко давать нельзя.
С возрастом кошки теряют способность усваивать этот продукт.
Употребление молока взрослыми кошками может вызвать диарею, и даже если вы не заметили никаких "последствий" на полу или в лотке, это не означает, что кошка чувствует себя хорошо внутри.
Вместо того чтобы давать взрослым кошкам свежее молоко, попробуйте предложить им кисломолочные продукты. Кефир, ряженка, йогурт и нежирная сметана, в отличие от молока, входят в список разрешенных лакомств.
Кроме того, напомним, какие еще продукты запрещены в рационе кошек.
Кошкам не рекомендуется давать свинину, печень, кости и рыбу, а также отварной картофель, бобовые, орехи, виноград и изюм, а также некоторые овощи: авокадо, брокколи, помидоры, лук и чеснок.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.