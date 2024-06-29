Почему взрослой кошке нельзя молоко: учёные дали ответ

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Ветеринары рассказали, почему кошке нельзя давать молоко

1:03
Зоосфера » Кошки

То, что котята питаются исключительно молоком, неудивительно, ведь они млекопитающие.

Ветеринары рассказали, почему кошке нельзя давать молоко
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Однако вызывает удивление то, что взрослым кошкам молоко давать нельзя.

С возрастом кошки теряют способность усваивать этот продукт.

Употребление молока взрослыми кошками может вызвать диарею, и даже если вы не заметили никаких "последствий" на полу или в лотке, это не означает, что кошка чувствует себя хорошо внутри.

Вместо того чтобы давать взрослым кошкам свежее молоко, попробуйте предложить им кисломолочные продукты. Кефир, ряженка, йогурт и нежирная сметана, в отличие от молока, входят в список разрешенных лакомств.

Кроме того, напомним, какие еще продукты запрещены в рационе кошек.

Кошкам не рекомендуется давать свинину, печень, кости и рыбу, а также отварной картофель, бобовые, орехи, виноград и изюм, а также некоторые овощи: авокадо, брокколи, помидоры, лук и чеснок.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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