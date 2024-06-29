Кошка кусается, когда ее гладят: с чем это связано

Россиянам рассказали, почему кошка кусается, когда ее гладят

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Обычно кошки положительно реагируют на ласку хозяина. Однако, что делать, если питомец проявляет агрессию при попытке прикоснуться к нему?

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Первое, что следует сделать, — это проанализировать ситуацию. Нужно выяснить, почему ваш четвероногий друг царапается и кусается в ответ на поглаживание. Затем следует принять меры, чтобы питомец перестал бояться прикосновений.

В первую очередь, выясните, в какой ситуации кот укусил вас при попытке погладить. Если это произошло во время еды или игры, то агрессивная реакция вполне объяснима: вы отвлекли его. В этом случае подождите, пока питомец закончит играть или есть.

Если кот спокойно реагирует на поглаживание одних участков тела, но кусается при прикосновении к другим, это также очевидно. Гладьте кошку правильно: избегайте хвоста, живота и ушей.

Если вы соблюдаете все эти рекомендации, а питомец всё равно не любит ласку, обратитесь к ветеринару. Возможно, кошка болеет.

Если здоровье кота в порядке, но он всё равно агрессивно реагирует на прикосновения, вероятно, он не приучен к ласке. В этом случае попробуйте "награждать" питомца чем-то вкусным, чтобы он начал ассоциировать поглаживания с чем-то приятным.