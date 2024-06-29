Что привлекает бродячих собак: как не стать мишенью

Стало известно, что привлекает бродячих собак

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Бездомные собаки вызывают у людей самые разнообразные чувства. Одни люди проявляют равнодушие, другие готовы поделиться своим обедом, предназначенным для работы.

Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Иногда бродячие собаки привязываются к людям, которые даже не планировали делиться с ними едой.

Эксперты выяснили, что именно привлекает бездомных собак к людям.

Чаще всего внимание собаки привлекает запах пищи, исходящий из сумки или пакета.

Но ещё интереснее случаи, когда собака следует за человеком, который не представляет никакой надежды на еду. Оказывается, собаки в городе выбирают не первого попавшегося прохожего.

Чаще всего они следуют за людьми, беззаботно гуляющими или веселыми компаниями.

Собаки также часто увязываются за пожилыми людьми, медленно передвигающимися стариками.

Внимание привлекают люди с добрыми глазами, люди в униформе, туристы, одинокие и молчаливые интеллигенты, а также бомжи.

Специалисты считают, что в такой ситуации собака ищет не только пропитание, но и компанию, так как, оставаясь в одиночестве, чувствует себя неуютно.

Чем более уверенного человека встретит собака, тем более защищённой она себя почувствует.

А вот за трусливыми и беспокойными личностями собаки не только не увяжутся, но и будут их избегать.