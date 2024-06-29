Как дать коту таблетку: лайфхаки опытных владельцев

Ветеринары рассказали, как дать коту таблетку

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В мире мало найдется кошек, которые с радостью принимают лекарства. Благодаря отличному обонянию, попытка скрыть таблетку в еде часто оказывается неудачной. Несмотря на это, стоит попробовать этот способ, и если он не сработает, можно воспользоваться более хитрыми методами.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Если замена таблетки на капли или раствор возможна, следует уточнить этот вопрос у ветеринара. В случае, если жидкие формы недоступны, можно перейти ко второму способу.

Для того чтобы убедиться, что ваш кот получит лекарство, можно размолоть таблетку в порошок и смешать его с небольшим количеством сметаны. Затем поместите кота на колени так, чтобы он не мог убежать, и нанесите смесь на его нос. Постарайтесь делать небольшие мазки, которые кот легко слижет.

Если кот все еще не соглашается на ухищрения, остается только посадить его на колени или стол, одной рукой надавливая на основание его челюсти, а другой быстро помещая таблетку в рот. Попробуйте разместить таблетку на корне языка, чуть сбоку, а затем погладьте шею, чтобы стимулировать глотательный рефлекс у вашего любимца.