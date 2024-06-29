Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый тип гробниц обнаружен в Южной Корее
Названы главные особенности корейской косметики
Актриса Юлия Михалкова рассказала, как помогает бойцам в зоне СВО
Шон Леви снял фильм "Дэдпул и Росомаха" благодаря Хью Джекману
Как не допустить растрескивание кочанов капусты
Оладьи из кукурузы с йогуртом: вкусный завтрак или ужин из одной банки консервов
Эксперты назвали фаворита в борьбе за звание лучшего игрока Евро
Салат-латук укрепляет иммунитет и снижает тревожность
Добыча золота начнется недалеко от чукотского села Снежное
Как дать коту таблетку: лайфхаки опытных владельцев

Ветеринары рассказали, как дать коту таблетку

1:12
Зоосфера » Кошки

В мире мало найдется кошек, которые с радостью принимают лекарства. Благодаря отличному обонянию, попытка скрыть таблетку в еде часто оказывается неудачной. Несмотря на это, стоит попробовать этот способ, и если он не сработает, можно воспользоваться более хитрыми методами.

Ветеринары рассказали, как дать коту таблетку
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Если замена таблетки на капли или раствор возможна, следует уточнить этот вопрос у ветеринара. В случае, если жидкие формы недоступны, можно перейти ко второму способу.

Для того чтобы убедиться, что ваш кот получит лекарство, можно размолоть таблетку в порошок и смешать его с небольшим количеством сметаны. Затем поместите кота на колени так, чтобы он не мог убежать, и нанесите смесь на его нос. Постарайтесь делать небольшие мазки, которые кот легко слижет.

Если кот все еще не соглашается на ухищрения, остается только посадить его на колени или стол, одной рукой надавливая на основание его челюсти, а другой быстро помещая таблетку в рот. Попробуйте разместить таблетку на корне языка, чуть сбоку, а затем погладьте шею, чтобы стимулировать глотательный рефлекс у вашего любимца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Последние материалы
Страхование ущерба: понятие и основные параметры
Лучшие спорткары с механикой до $20,000: ТОП-10
Почему у петунии желтеют листья и как это предотвратить
Астроном Железнов: таяние ледников влияет на изменение скорости вращения Земли
Стало известно, какое наращивание ресниц будет в тренде в 2024 году
Таролог предсказала рождение четвёртого ребёнка у актрисы Дарьи Мельниковой
Во время жары при физической активности нужно пить воду каждые 20 минут
Омлет с кабачками и редисом: утренний витаминный заряд энергии
Райан Гослинг станет продюсером комедии про зомби
В Адыгее начинающие аграрии проходят обучение в "Школе фермера"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников