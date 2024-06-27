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Кошка мелко трясёт хвостом: что это значит и стоит ли беспокоиться

Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение

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Зоосфера » Кошки

Кошки — удивительные создания, и их поведение часто вызывает интерес и вопросы у их хозяев. Одним из характерных жестов кошки является то, как она начинает трясти хвостом. Оказывается, этому есть несколько объяснений. 

Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мурлыки часто используют хвост как средство выражения своих эмоций. Тряска хвостом может указывать на возбуждение, нервозность или раздражение. Например, если кошка играет с игрушкой или наблюдает за добычей, она может начать мелко трясти хвостом из-за возбуждения.

Кошки также используют такой жест для общения с другими кошками и даже с людьми. Тряска хвостом может быть способом передачи определённого сообщения или намерения другому животному.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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