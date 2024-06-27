Кошка мелко трясёт хвостом: что это значит и стоит ли беспокоиться

Кошки — удивительные создания, и их поведение часто вызывает интерес и вопросы у их хозяев. Одним из характерных жестов кошки является то, как она начинает трясти хвостом. Оказывается, этому есть несколько объяснений.
Мурлыки часто используют хвост как средство выражения своих эмоций. Тряска хвостом может указывать на возбуждение, нервозность или раздражение. Например, если кошка играет с игрушкой или наблюдает за добычей, она может начать мелко трясти хвостом из-за возбуждения.
Кошки также используют такой жест для общения с другими кошками и даже с людьми. Тряска хвостом может быть способом передачи определённого сообщения или намерения другому животному.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.