3 признака того, что ваша кошка находится на пороге смерти

Как понять, что кошка скоро умрёт

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Понимание того, что кошка доживает свои последние минуты, может быть тяжёлым и эмоциональным для хозяина. Важно быть внимательным к физическим и поведенческим признакам, которые могут указывать на то, что вашему питомцу становится хуже.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

1. Изменения в дыхании.

Когда кошка приближается к концу своей жизни, её дыхание может стать более тяжёлым и нерегулярным. Вы можете заметить увеличение или уменьшение частоты дыхания, а также необычные звуки при дыхании.

2. Отказ от пищи и воды.

Кошки могут отказываться от еды и воды. Это бывает связано с общим ухудшением их состояния и потерей интереса к окружающему миру.

3. Изменения температуры тела.

Когда кошка приближается к концу своей жизни, температура её тела может измениться. Если нормальная температура мурлыки около 37 градусов, то у умирающей кошки она может значительно снизиться.