3 признака того, что ваша кошка находится на пороге смерти

Понимание того, что кошка доживает свои последние минуты, может быть тяжёлым и эмоциональным для хозяина. Важно быть внимательным к физическим и поведенческим признакам, которые могут указывать на то, что вашему питомцу становится хуже.
1. Изменения в дыхании.
Когда кошка приближается к концу своей жизни, её дыхание может стать более тяжёлым и нерегулярным. Вы можете заметить увеличение или уменьшение частоты дыхания, а также необычные звуки при дыхании.
2. Отказ от пищи и воды.
Кошки могут отказываться от еды и воды. Это бывает связано с общим ухудшением их состояния и потерей интереса к окружающему миру.
3. Изменения температуры тела.
Когда кошка приближается к концу своей жизни, температура её тела может измениться. Если нормальная температура мурлыки около 37 градусов, то у умирающей кошки она может значительно снизиться.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.