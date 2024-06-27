3 признака того, что ваша кошка находится на пороге смерти

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Как понять, что кошка скоро умрёт

1:03
Зоосфера » Кошки

Понимание того, что кошка доживает свои последние минуты, может быть тяжёлым и эмоциональным для хозяина. Важно быть внимательным к физическим и поведенческим признакам, которые могут указывать на то, что вашему питомцу становится хуже.

Как понять, что кошка скоро умрёт
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

1. Изменения в дыхании.
Когда кошка приближается к концу своей жизни, её дыхание может стать более тяжёлым и нерегулярным. Вы можете заметить увеличение или уменьшение частоты дыхания, а также необычные звуки при дыхании.

2. Отказ от пищи и воды.
Кошки могут отказываться от еды и воды. Это бывает связано с общим ухудшением их состояния и потерей интереса к окружающему миру.

3. Изменения температуры тела.
Когда кошка приближается к концу своей жизни, температура её тела может измениться. Если нормальная температура мурлыки около 37 градусов, то у умирающей кошки она может значительно снизиться.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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