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Три шокирующих факта о кошках, которые вы точно не знали

Названы 3 самых неочевидных факта о кошках

2:31
Зоосфера » Кошки

Кошки — одни из самых загадочных и любимых домашних животных, часто удивляют нас своими повадками и уникальными способностями. Несмотря на то, что многие владельцы кошек уверены, что знают о своих питомцах всё, существуют факты, которые наверняка удивят вас.

Названы 3 самых неочевидных факта о кошках
Фото: Wikipedia by myllissa, CC BY-SA 2.0

1. Кошки могут "разговаривать" с людьми.
Многие считают, что мяуканье кошек — это просто способ привлечь внимание или выразить свои потребности. Однако исследования показывают, что кошки используют различные виды мяуканья специально для общения с людьми.

В дикой природе взрослые кошки редко мяукают, это поведение больше характерно для котят, которые таким образом общаются с матерью. Но в процессе одомашнивания кошки адаптировали мяуканье как способ общения с людьми, и это не просто случайные звуки.

Кошки могут менять тональность, частоту и длительность мяуканья в зависимости от того, что они хотят "сказать". Например, продолжительное и жалобное мяуканье может указывать на то, что кошка голодна, тогда как короткие и прерывистые звуки могут означать просьбу поиграть.

2. Кошки обладают потрясающей памятью.
Кошки обладают замечательной долговременной памятью. Исследования показывают, что кошки могут запоминать людей, места и события на протяжении многих лет. Они могут запомнить расположение объектов в доме, маршруты и даже людей, которых видели только раз.

Их память помогает им ориентироваться в пространстве и избегать повторения негативного опыта. Например, если кошка однажды испугалась громкого звука в определённом месте, она может избегать этого места в будущем.

3. Кошки могут определять настроение человека.
Кошки не просто понимают тон нашего голоса, но и способны улавливать наши эмоции. Исследования показывают, что кошки могут распознавать человеческие выражения лица и реагировать на настроение своего хозяина.

Когда вы счастливы, кошка может подойти ближе, потереться о вас или мурлыкать. Если вы расстроены, кошка может проявлять больше внимания, стараясь утешить вас своим присутствием.

Кроме того, кошки часто подходят к людям, которые испытывают стресс или тревогу, что свидетельствует об их способности чувствовать изменения в нашем эмоциональном состоянии. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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