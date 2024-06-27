Понять кошачий язык легко: вот как кошки говорят спасибо

Как кошки говорят спасибо

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поведение и коммуникация кошек могут казаться необычными и непонятными. Однако, если внимательно присмотреться, можно заметить, что у кошек есть свои способы выражения благодарности.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, PDM

Когда ваша кошка мурлыкает рядом с вами или на ваших коленях, это может быть её способом выразить благодарность за ваше внимание и заботу.

Кошки могут проявлять благодарность через своё поведение. Например, они могут приходить к вам, мяукать и требовать ласки. Это может быть их способом показать, что они рады вашему присутствию и вниманию.

Хотя это может показаться странным, некоторые кошки могут приносить подарки своим хозяевам. Это могут быть добытые на улице предметы, игрушки или даже добыча.

Кошки могут выражать благодарность, ухаживая за вами. Например, они могут лизать вас или просто быть рядом в трудные моменты. Это может быть их способом показать, что они ценят вашу заботу и любовь.