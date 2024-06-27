Понять кошачий язык легко: вот как кошки говорят спасибо

Поведение и коммуникация кошек могут казаться необычными и непонятными. Однако, если внимательно присмотреться, можно заметить, что у кошек есть свои способы выражения благодарности.
Когда ваша кошка мурлыкает рядом с вами или на ваших коленях, это может быть её способом выразить благодарность за ваше внимание и заботу.
Кошки могут проявлять благодарность через своё поведение. Например, они могут приходить к вам, мяукать и требовать ласки. Это может быть их способом показать, что они рады вашему присутствию и вниманию.
Хотя это может показаться странным, некоторые кошки могут приносить подарки своим хозяевам. Это могут быть добытые на улице предметы, игрушки или даже добыча.
Кошки могут выражать благодарность, ухаживая за вами. Например, они могут лизать вас или просто быть рядом в трудные моменты. Это может быть их способом показать, что они ценят вашу заботу и любовь.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.