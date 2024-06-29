Самая вредная игрушка для кошек: эксперты указали на неё

Эксперты рассказали, какая игрушка для кошек самая вредная

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Нет ничего веселее и беззаботнее, чем сидеть в кресле и водить лазерной указкой по полу или стенам, наблюдая, как домашний кот или кошка бегают за светящимся пятном. Однако такое занятие не приносит питомцу никакой пользы, а наоборот, может причинить вред.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Эксперты объяснили, почему лучше приобрести для животного настоящую игрушку и какие негативные последствия могут возникнуть от игр с лазерной указкой.

Кошке необходимо расходовать накопившуюся за день энергию. Если этого не происходит, питомец может беситься всю ночь. Чтобы разнообразить досуг кошки, ей покупают игрушки, но они должны быть осязаемыми. Питомец должен иметь возможность поймать объект, который вызвал у него интерес, укусить его, поцарапать и разорвать, руководствуясь своими хищническими инстинктами.

Может ли "бегающее" лазерное пятнышко обеспечить такое удовольствие? Нет. Кошка может бегать за светящимся объектом с горящими глазами, но очень скоро это ей наскучит. Всё потому, что, поймав предполагаемую добычу, удовлетворить свои инстинкты питомец не сможет.

Таким образом, лазерная указка со временем вызывает у животного фрустрацию или даже агрессию. Пассивная кошка и вовсе утратит интерес к такому виду развлечений.