Какие породы собак считаются самыми спокойными и тихими: три главные

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Кинологи назвали самые тихие породы собак

1:00
Зоосфера » Собаки

Не стоит полагать, что достаточно просто приобрести собаку определенной породы, чтобы она вела себя так, как вам хочется.

Кинологи назвали самые тихие породы собак
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Важно прилагать усилия и воспитывать животное.

Эксперты отмечают, что некоторые породы легче адаптируются и поддаются дрессировке, а также лучше подходят для спокойных хозяев, не любящих активный образ жизни.

Кинг-чарльз-кавалер-спаниель

Эти терпеливые и красивые собаки отличаются спокойствием и дружелюбием. Они станут отличными компаньонами для тех, кто ценит тишину в своем доме.

Пекинес

Эти собаки — хорошие и преданные друзья, которые легко подстраиваются под ритм жизни хозяина. Они могут адаптироваться к детям, но комфортнее чувствуют себя в доме без них.

Бассет-хаунд

Эта порода отличается терпением и упрямством, поэтому процесс дрессировки может затянуться.

Эти собаки предпочитают бездельничать на диване.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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