Как понять, что вы избаловали собаку: кинологи дали ответ

Кинологи ответили, как понять, что вы избаловали собаку

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака не должна становиться центральной фигурой в семье.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Это проблема, когда питомец начинает "управлять" хозяином, при этом проявляя полную беспомощность в других аспектах жизни.

Избалованную собаку очень трудно правильно кормить и дрессировать.

Но как определить, что воспитание четвероногого друга идет неправильно? Существуют три явных признака.

Собака не хочет есть из миски

Главным признаком избалованности является стремление собаки есть только из рук хозяина. Такой питомец уверен, что человеческая еда вкуснее той, что лежит в его миске.

Собака постоянно тянет поводок

Если создается впечатление, что не хозяин выгуливает собаку, а наоборот, это тревожный сигнал.

Если прогулка всегда проходит по маршруту, который выбирает собака, необходимо принять меры. Не давайте четвероногому другу чрезмерной свободы и не поддавайтесь, если он начинает тянуть поводок.

Собака часто лает

Явный признак избалованности — это частый лай в любой ситуации, которая не устраивает собаку.

Питомец должен спокойно реагировать на отказ хозяина играть или на его уход из комнаты.