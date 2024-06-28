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Как понять, что собака любит своего хозяина: 3 признака

Кинологи рассказали, как понять, что собака любит своего хозяина

1:04
Зоосфера » Собаки

Если вы когда-либо задумывались над этим вопросом, то достаточно лишь понаблюдать за поведением животного, чтобы получить точный ответ.

Кинологи рассказали, как понять, что собака любит своего хозяина
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Например, если домашний питомец действительно любит своего хозяина, он не только будет рад вашему возвращению домой даже после короткого отсутствия, но и может лизать вам руки и лицо.

Таким образом, собаки выражают свою любовь, привязанность и заботу.

Однако следует помнить, что если питомец чувствует от вас запах вкусной для него еды, то мотив облизывания может быть иным.

Кроме того, собака демонстрирует доверие и теплые чувства, когда прижимается к ноге хозяина после еды или во время прогулки.

Еще одним признаком является то, что животное приносит подарки.

Хотя ваша собака не может купить цветы или принести новую вазу, она может поступить иначе, например, принести палку с прогулки или свою любимую игрушку.

Это действительно важно, так как многие собаки очень ревностно относятся к своим вещам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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