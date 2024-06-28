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Как приучить кота к воде: пошаговая инструкция

Стало известно, как приучить кота к воде

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Зоосфера » Кошки

Кошки не любят воду, но иногда купание необходимо. При этом животное может испытывать стресс.

Стало известно, как приучить кота к воде
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Поэтому лучше постепенно приучать питомца к воде. Можно позволять кошке играть в раковине или пустой ванне. На край ванны можно положить кусочек лакомства и любимые игрушки кота.

Постепенно знакомьте питомца с водой. Например, покажите, как включается кран, чтобы кот не пугался шума воды. Желательно включить воду тонкой струйкой и оставить кошку играть в той же комнате.

Также можно поместить лапки кота в тазик с небольшим количеством воды, но важно не намочить мордочку и уши.

Учтите, что кошка должна чувствовать себя уверенно в ванной, поэтому лучше использовать резиновый коврик, чтобы избежать скольжения.

Если кошке меньше трёх месяцев, от купания лучше отказаться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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