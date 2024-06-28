Как приучить кота к воде: пошаговая инструкция

Стало известно, как приучить кота к воде

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки не любят воду, но иногда купание необходимо. При этом животное может испытывать стресс.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Поэтому лучше постепенно приучать питомца к воде. Можно позволять кошке играть в раковине или пустой ванне. На край ванны можно положить кусочек лакомства и любимые игрушки кота.

Постепенно знакомьте питомца с водой. Например, покажите, как включается кран, чтобы кот не пугался шума воды. Желательно включить воду тонкой струйкой и оставить кошку играть в той же комнате.

Также можно поместить лапки кота в тазик с небольшим количеством воды, но важно не намочить мордочку и уши.

Учтите, что кошка должна чувствовать себя уверенно в ванной, поэтому лучше использовать резиновый коврик, чтобы избежать скольжения.

Если кошке меньше трёх месяцев, от купания лучше отказаться.