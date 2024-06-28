Как приучить кота к воде: пошаговая инструкция

Кошки не любят воду, но иногда купание необходимо. При этом животное может испытывать стресс.
Поэтому лучше постепенно приучать питомца к воде. Можно позволять кошке играть в раковине или пустой ванне. На край ванны можно положить кусочек лакомства и любимые игрушки кота.
Постепенно знакомьте питомца с водой. Например, покажите, как включается кран, чтобы кот не пугался шума воды. Желательно включить воду тонкой струйкой и оставить кошку играть в той же комнате.
Также можно поместить лапки кота в тазик с небольшим количеством воды, но важно не намочить мордочку и уши.
Учтите, что кошка должна чувствовать себя уверенно в ванной, поэтому лучше использовать резиновый коврик, чтобы избежать скольжения.
Если кошке меньше трёх месяцев, от купания лучше отказаться.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.