Как подготовить ребёнка к появлению щенка: лучший способ

Взаимопонимание между детьми и домашними питомцами требует значительных усилий со стороны взрослых.
Поэтому важно заранее подготовить ребёнка к появлению животного в доме.
Для этого рекомендуется вместе с ребёнком посмотреть фильмы и мультфильмы о собаках.
Кроме того, полезно почитать с ним специальную литературу по уходу за животными и особенностям поведения щенков.
Ребёнка нужно подготовить к тому, что он будет обязан проявлять заботу и внимание к новому члену семьи. Родителям также следует объяснить, что нельзя причинять вред щенку.
Если этого не сделать, ребенок может непреднамеренно травмировать животное или сам пострадать от его укусов.
Специалисты советуют учитывать мнение ребёнка при выборе вещей, игрушек или имени для щенка, чтобы он с самого начала чувствовал свою ответственность.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.