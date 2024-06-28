Как сэкономить на корме своей собаки: деньги в кассу

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Стало известно, как экономить на корме для собаки

1:17
Зоосфера » Собаки

Сейчас звучат многочисленные призывы заботиться о домашних питомцах. Ветеринары, кинологи и защитники животных не рекомендуют экономить на корме для собак. Это неудивительно, ведь питание влияет на здоровье питомца.

Стало известно, как экономить на корме для собаки
Фото: Wikipedia by Maja Dumat, CC BY 2.0

Эксперты дали советы, как можно экономить на корме для собак, не вредя их здоровью.

Совет первый

Обращайте внимание не только на цену и бренд, но и на состав корма. Зачастую малоизвестные производители предлагают качественный корм по более низкой цене.

Совет второй

Покупайте корм не на рынке или в магазине, а в интернет-магазинах. Часто там цены ниже, даже с учётом доставки.

Совет третий

Большие упаковки корма стоят дешевле. Особенно это выгодно, если у вас крупная порода или несколько собак. Учтите срок годности и условия хранения. Так вы сможете покупать корм по оптовым ценам, что более экономично.

И последнее

Некоторые полезные вещества содержатся в натуральных продуктах. Собакам можно и нужно давать овощи. Попросите у ветеринара рекомендации по составлению рациона для вашего питомца на следующем приёме.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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