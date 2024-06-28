Как сэкономить на корме своей собаки: деньги в кассу

Сейчас звучат многочисленные призывы заботиться о домашних питомцах. Ветеринары, кинологи и защитники животных не рекомендуют экономить на корме для собак. Это неудивительно, ведь питание влияет на здоровье питомца.
Эксперты дали советы, как можно экономить на корме для собак, не вредя их здоровью.
Совет первый
Обращайте внимание не только на цену и бренд, но и на состав корма. Зачастую малоизвестные производители предлагают качественный корм по более низкой цене.
Совет второй
Покупайте корм не на рынке или в магазине, а в интернет-магазинах. Часто там цены ниже, даже с учётом доставки.
Совет третий
Большие упаковки корма стоят дешевле. Особенно это выгодно, если у вас крупная порода или несколько собак. Учтите срок годности и условия хранения. Так вы сможете покупать корм по оптовым ценам, что более экономично.
И последнее
Некоторые полезные вещества содержатся в натуральных продуктах. Собакам можно и нужно давать овощи. Попросите у ветеринара рекомендации по составлению рациона для вашего питомца на следующем приёме.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.