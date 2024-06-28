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Почему кошка любит спать на подушке хозяина

Стало известно, почему кошка любит спать на подушке хозяина

Зоосфера » Кошки

Многие кошки, как известно, любят спать на подушке своего хозяина. Некоторые из них не ограничиваются только подушкой и устраиваются прямо на голове хозяина.

Стало известно, почему кошка любит спать на подушке хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Почему же кошки так любят спать рядом с головой человека? Это поведение заложено инстинктивно: кошка ищет тепло и защиту. Так как голова часто является единственной неукрытой частью тела во время сна, кошка старается лечь рядом с ней. К тому же, изголовье кровати служит отличным наблюдательным пунктом для кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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