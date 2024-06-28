Почему кошка любит спать на подушке хозяина

Стало известно, почему кошка любит спать на подушке хозяина

Многие кошки, как известно, любят спать на подушке своего хозяина. Некоторые из них не ограничиваются только подушкой и устраиваются прямо на голове хозяина.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Почему же кошки так любят спать рядом с головой человека? Это поведение заложено инстинктивно: кошка ищет тепло и защиту. Так как голова часто является единственной неукрытой частью тела во время сна, кошка старается лечь рядом с ней. К тому же, изголовье кровати служит отличным наблюдательным пунктом для кошки.