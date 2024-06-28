Почему кошка любит спать на подушке хозяина

Многие кошки, как известно, любят спать на подушке своего хозяина. Некоторые из них не ограничиваются только подушкой и устраиваются прямо на голове хозяина.
Почему же кошки так любят спать рядом с головой человека? Это поведение заложено инстинктивно: кошка ищет тепло и защиту. Так как голова часто является единственной неукрытой частью тела во время сна, кошка старается лечь рядом с ней. К тому же, изголовье кровати служит отличным наблюдательным пунктом для кошки.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.