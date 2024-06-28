Как понять настроение кошки по её глазам: простой способ

Ветеринары ответили, как понять настроение кошки по её глазам

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Глаза — зеркало души. Оказывается, эту фразу можно применить не только к людям, но и к домашним животным.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

По глазам кошки хозяин может легко "прочитать" настроение своего питомца.

Важно понимать, как состояние четвероногого друга отражается на его внешнем виде.

Что означают широко раскрытые глаза кошки

Если кошка широко раскрывает глаза, наблюдая за чем-то, это явный признак её заинтересованности.

Если же питомец смотрит так на своего хозяина, это свидетельствует о том, что она любит его и проявляет большой интерес к его состоянию и настроению.

Что значит, если кошка прищурилась

Легкое прищуривание глаз — это плохой признак, указывающий на недовольство питомца.

В таком состоянии кота лучше оставить в покое. У него нет желания играть и принимать ласку; в этот момент он предпочитает избежать любого взаимодействия.

Что значит, если глаза кошки прикрыты

Прикрытые глаза указывают на усталость и расслабленность питомца.

В этом случае животное тоже не стоит беспокоить. Лучше избегать шума и дать ему возможность отдохнуть.