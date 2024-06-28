Почему собаки рычат во время еды: владельцы узнали правду

Кинологи рассказали, почему собака рычит во время еды

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы собак часто замечают, что их питомцы проявляют странности, например, рычат во время еды.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Известно, что в такие моменты лучше не беспокоить животное. Рычание часто служит предупреждением о том, что к питомцу лучше не приближаться.

Эксперты объяснили причины такого поведения домашней собаки и возможность его изменения.

Пищевая агрессия

Чем крупнее собака, тем больше вероятность, что неосторожное обращение с ней может закончиться неприятно. Рычание связано с инстинктами, унаследованными от диких предков, которые боролись за еду и не желали уступать добычу другим. Обычно собаки рычат, если в доме есть другие животные или из страха, что пищу отнимут.

Можно ли исправить?

Во-первых, никто из членов семьи не должен беспокоить собаку во время еды. Животное должно быть уверено, что никто не собирается лишать его еды.

Во-вторых, кормить собаку нужно по расписанию, как и выгуливать. Это поможет питомцу развить доверие к хозяину.

В-третьих, если собака рычит во время еды, можно попытаться отучить её, предлагая что-то вкусное. Пес поймет, что человек не представляет угрозы, и проблема будет решена.