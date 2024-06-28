Почему собаки рычат во время еды: владельцы узнали правду

Владельцы собак часто замечают, что их питомцы проявляют странности, например, рычат во время еды.
Известно, что в такие моменты лучше не беспокоить животное. Рычание часто служит предупреждением о том, что к питомцу лучше не приближаться.
Эксперты объяснили причины такого поведения домашней собаки и возможность его изменения.
Пищевая агрессия
Чем крупнее собака, тем больше вероятность, что неосторожное обращение с ней может закончиться неприятно. Рычание связано с инстинктами, унаследованными от диких предков, которые боролись за еду и не желали уступать добычу другим. Обычно собаки рычат, если в доме есть другие животные или из страха, что пищу отнимут.
Можно ли исправить?
Во-первых, никто из членов семьи не должен беспокоить собаку во время еды. Животное должно быть уверено, что никто не собирается лишать его еды.
Во-вторых, кормить собаку нужно по расписанию, как и выгуливать. Это поможет питомцу развить доверие к хозяину.
В-третьих, если собака рычит во время еды, можно попытаться отучить её, предлагая что-то вкусное. Пес поймет, что человек не представляет угрозы, и проблема будет решена.
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