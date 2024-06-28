В каком возрасте брать питомца: всем на заметку

Эксперты дали ответ, в каком возрасте заводить питомца

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Думаете о том, чтобы завести домашнего питомца?

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Возраст вашего будущего любимца играет важную роль. Давайте разберёмся, когда можно отлучать щенка или котенка от матери.

Считается, что не стоит забирать котенка или щенка до того, как им исполнится 3 месяца.

Почему так? Новорождённые получают антитела (защиту от болезней) через материнское молоко, пока их собственная иммунная система не окрепнет. Но это не единственная причина. В возрасте 2 месяцев котятам и щенкам делают первую прививку, которая помогает им развить собственный иммунитет для защиты от опасных заболеваний.

Вторая прививка проводится в 3 месяца.

Следовательно, забирать питомца домой безопаснее всего после этих двух вакцинаций.