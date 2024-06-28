Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Согласие": ДТП на подземной парковке входит в покрытие ОСАГО
Как правильно подготовиться к путешествию и избежать проблем на границе
В "Авито" подготовили перечень устройств и гаджетов, незаменимых летом в дороге
Южная Корея расширила список запрещённых к ввозу в РФ товаров
Три рецепта, где основным ингредиентом является апельсин
Глава СК РФ Бастрыкин заявил о необходимости отмены моратория на смертную казнь
Философия K-Beauty: натуральность, инновации и глубокий уход за кожей
Депутат Разворотнева предупредила о риске покупки жилья в самострое
Певец Прохор Шаляпин заявил, что сдаст ребёнка от Волочковой в детдом
В каком возрасте брать питомца: всем на заметку

Эксперты дали ответ, в каком возрасте заводить питомца

0:52
Зоосфера

Думаете о том, чтобы завести домашнего питомца?

Эксперты дали ответ, в каком возрасте заводить питомца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Возраст вашего будущего любимца играет важную роль. Давайте разберёмся, когда можно отлучать щенка или котенка от матери.

Считается, что не стоит забирать котенка или щенка до того, как им исполнится 3 месяца.

Почему так? Новорождённые получают антитела (защиту от болезней) через материнское молоко, пока их собственная иммунная система не окрепнет. Но это не единственная причина. В возрасте 2 месяцев котятам и щенкам делают первую прививку, которая помогает им развить собственный иммунитет для защиты от опасных заболеваний.

Вторая прививка проводится в 3 месяца.

Следовательно, забирать питомца домой безопаснее всего после этих двух вакцинаций.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Эксперты дали ответ, в каком возрасте заводить питомца
В "Авито" подготовили перечень устройств и гаджетов, незаменимых летом в дороге
Южная Корея расширила список запрещённых к ввозу в РФ товаров
Три рецепта, где основным ингредиентом является апельсин
Глава СК РФ Бастрыкин заявил о необходимости отмены моратория на смертную казнь
Политолог Бардин: "Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине"
Философия K-Beauty: натуральность, инновации и глубокий уход за кожей
Депутат Разворотнева предупредила о риске покупки жилья в самострое
Певец Прохор Шаляпин заявил, что сдаст ребёнка от Волочковой в детдом
Политолог Маркелов: Трамп не представляет, как закончить конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников