В каком возрасте брать питомца: всем на заметку

Думаете о том, чтобы завести домашнего питомца?
Возраст вашего будущего любимца играет важную роль. Давайте разберёмся, когда можно отлучать щенка или котенка от матери.
Считается, что не стоит забирать котенка или щенка до того, как им исполнится 3 месяца.
Почему так? Новорождённые получают антитела (защиту от болезней) через материнское молоко, пока их собственная иммунная система не окрепнет. Но это не единственная причина. В возрасте 2 месяцев котятам и щенкам делают первую прививку, которая помогает им развить собственный иммунитет для защиты от опасных заболеваний.
Вторая прививка проводится в 3 месяца.
Следовательно, забирать питомца домой безопаснее всего после этих двух вакцинаций.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.