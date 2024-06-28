Как подстричь когти собаке: всё не так просто

Кинологи рассказали, как подстричь когти собаке

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Домашним животным нужно подстригать когти. Это помогает кошкам меньше портить мебель и другие предметы интерьера.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC0

Однако стричь когти нужно и собакам, причём делать это следует регулярно.

Эксперты объяснили, почему собакам необходимо подстригать когти и как часто это нужно делать.

Нужно ли подстригать когти собаке? Когти у собаки могут стачиваться во время прогулок, но стрижка всё равно остаётся необходимой процедурой.

Как часто стричь когти? Когти у собаки следует подстригать каждые 2-4 недели. Длинные когти влияют на постановку лап при движении и могут вызвать заболевания опорно-двигательного аппарата.

Во-первых, могут пострадать пальцы лап.

Во-вторых, возникнут проблемы с суставами.

В дальнейшем может пострадать и позвоночник животного.

Кроме того, при движении когти могут ломаться, а ещё хуже, если они начнут врастать.