Как подстричь когти собаке: всё не так просто

Домашним животным нужно подстригать когти. Это помогает кошкам меньше портить мебель и другие предметы интерьера.
Однако стричь когти нужно и собакам, причём делать это следует регулярно.
Эксперты объяснили, почему собакам необходимо подстригать когти и как часто это нужно делать.
Нужно ли подстригать когти собаке? Когти у собаки могут стачиваться во время прогулок, но стрижка всё равно остаётся необходимой процедурой.
Как часто стричь когти? Когти у собаки следует подстригать каждые 2-4 недели. Длинные когти влияют на постановку лап при движении и могут вызвать заболевания опорно-двигательного аппарата.
Во-первых, могут пострадать пальцы лап.
Во-вторых, возникнут проблемы с суставами.
В дальнейшем может пострадать и позвоночник животного.
Кроме того, при движении когти могут ломаться, а ещё хуже, если они начнут врастать.
Кошки кажутся независимыми существами, но, несмотря на свою репутацию, они могут быть очень привязаны к своим владельцам.