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Как подстричь когти собаке: всё не так просто

Кинологи рассказали, как подстричь когти собаке

1:00
Зоосфера » Собаки

Домашним животным нужно подстригать когти. Это помогает кошкам меньше портить мебель и другие предметы интерьера.

Кинологи рассказали, как подстричь когти собаке
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC0

Однако стричь когти нужно и собакам, причём делать это следует регулярно.

Эксперты объяснили, почему собакам необходимо подстригать когти и как часто это нужно делать.

Нужно ли подстригать когти собаке? Когти у собаки могут стачиваться во время прогулок, но стрижка всё равно остаётся необходимой процедурой.

Как часто стричь когти? Когти у собаки следует подстригать каждые 2-4 недели. Длинные когти влияют на постановку лап при движении и могут вызвать заболевания опорно-двигательного аппарата.

Во-первых, могут пострадать пальцы лап.

Во-вторых, возникнут проблемы с суставами.

В дальнейшем может пострадать и позвоночник животного.

Кроме того, при движении когти могут ломаться, а ещё хуже, если они начнут врастать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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