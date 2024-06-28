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Как ухаживать за стареющей кошкой: самые важные правила

Россиянам рассказали, как ухаживать за стареющей кошкой

1:35
Зоосфера » Кошки

Пожилой возраст оказывает влияние на кошек так же, как и на людей: появляются проблемы со здоровьем.

Россиянам рассказали, как ухаживать за стареющей кошкой
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Стареющие питомцы требуют более тщательного ухода. Если владелец не захочет уделять больше внимания своему стареющему четвероногому другу, могут возникнуть серьёзные проблемы.

Итак, как правильно ухаживать за кошкой старше 8 лет? Важно соблюдать 5 ключевых рекомендаций.

Частые визиты к ветеринару

Стареющую кошку необходимо регулярно показывать ветеринару. Желательно проходить профилактические осмотры не реже двух раз в год.

Это позволит своевременно выявить заболевания (если они появятся) и упростит лечение.

Уменьшить количество рыбы в рационе

Пожилые кошки не должны слишком часто есть рыбу, даже если они её любят.

Несоблюдение этого правила может привести к проблемам с мочевыделительной системой.

Частое кормление малыми порциями

Пожилым кошкам следует есть не менее четырёх раз в день, но небольшими порциями.

Важно следить за количеством пищи, чтобы не перекармливать животное.

Частое вычесывание

В пожилом возрасте кошкам становится сложнее ухаживать за своей шерстью. Хозяин должен чаще помогать питомцу в этом.

Правильное расположение лежанки

Следите за тем, чтобы лежанка кошки не находилась в местах с сильной жарой или холодом.

Лежанку также нужно убрать из помещения, где часто бывают сквозняки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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