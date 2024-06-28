Как ухаживать за стареющей кошкой: самые важные правила

Пожилой возраст оказывает влияние на кошек так же, как и на людей: появляются проблемы со здоровьем.
Стареющие питомцы требуют более тщательного ухода. Если владелец не захочет уделять больше внимания своему стареющему четвероногому другу, могут возникнуть серьёзные проблемы.
Итак, как правильно ухаживать за кошкой старше 8 лет? Важно соблюдать 5 ключевых рекомендаций.
Частые визиты к ветеринару
Стареющую кошку необходимо регулярно показывать ветеринару. Желательно проходить профилактические осмотры не реже двух раз в год.
Это позволит своевременно выявить заболевания (если они появятся) и упростит лечение.
Уменьшить количество рыбы в рационе
Пожилые кошки не должны слишком часто есть рыбу, даже если они её любят.
Несоблюдение этого правила может привести к проблемам с мочевыделительной системой.
Частое кормление малыми порциями
Пожилым кошкам следует есть не менее четырёх раз в день, но небольшими порциями.
Важно следить за количеством пищи, чтобы не перекармливать животное.
Частое вычесывание
В пожилом возрасте кошкам становится сложнее ухаживать за своей шерстью. Хозяин должен чаще помогать питомцу в этом.
Правильное расположение лежанки
Следите за тем, чтобы лежанка кошки не находилась в местах с сильной жарой или холодом.
Лежанку также нужно убрать из помещения, где часто бывают сквозняки.
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