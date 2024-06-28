Можно ли кошке давать сладкое: ответ ветеринаров

Многие владельцы кошек замечали, что их пушистые друзья проявляют интерес к сладостям. Кошки часто не могут устоять перед мороженым, шоколадом, конфетами и сгущённым молоком.
Но стоит ли угощать питомца такой едой, даже если он смотрит на вас умоляющим взглядом?
Ответ прост: нет, нельзя угощать кошку сладким.
Почему нельзя давать кошкам сладкое
Сладости могут причинить серьёзный вред здоровью вашей кошки. Например, вызвать резкий скачок уровня сахара в крови.
Ваш питомец рискует столкнуться с эндокринными заболеваниями и другими опасными недугами. После включения сладостей в рацион у животного может ухудшиться зрение, а также появиться лишний вес.
Почему кошек привлекают сладкие продукты
Кошки не получают удовольствия от сладкого вкуса по одной простой причине: они не могут его распознавать.
Скорее всего, ваш питомец обратил внимание на сгущённое молоко из-за его высокой жирности.
Возможно, кошке не хватает некоторых питательных веществ. Сбалансируйте её рацион, и проблема исчезнет.
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