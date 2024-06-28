Можно ли кошке давать сладкое: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли давать кошке сладкое

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек замечали, что их пушистые друзья проявляют интерес к сладостям. Кошки часто не могут устоять перед мороженым, шоколадом, конфетами и сгущённым молоком.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig, CC BY-SA 3.0

Но стоит ли угощать питомца такой едой, даже если он смотрит на вас умоляющим взглядом?

Ответ прост: нет, нельзя угощать кошку сладким.

Почему нельзя давать кошкам сладкое

Сладости могут причинить серьёзный вред здоровью вашей кошки. Например, вызвать резкий скачок уровня сахара в крови.

Ваш питомец рискует столкнуться с эндокринными заболеваниями и другими опасными недугами. После включения сладостей в рацион у животного может ухудшиться зрение, а также появиться лишний вес.

Почему кошек привлекают сладкие продукты

Кошки не получают удовольствия от сладкого вкуса по одной простой причине: они не могут его распознавать.

Скорее всего, ваш питомец обратил внимание на сгущённое молоко из-за его высокой жирности.

Возможно, кошке не хватает некоторых питательных веществ. Сбалансируйте её рацион, и проблема исчезнет.