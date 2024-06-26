Названы основные способы показать кошке, что вы её любите

Кошки ценят заботу и внимание. Представляем несколько способов, как вы можете продемонстрировать вашему пушистому другу свою любовь и заботу.
Многие кошки любят, когда их гладят по голове, подбородку или спине. Найдите места, которые ваша кошка особенно любит. Говорите с кошкой мягким и успокаивающим голосом. Они могут не понимать слова, но интонация важна.
Игрушки и интерактивные игры помогают укрепить связь между вами и кошкой. Также можно просто находиться рядом с кошкой, позволяя ей чувствовать ваше присутствие без активной игры или ласк.
Ухаживайте за шерстью. Регулярная расческа помогает не только уменьшить выпадение шерсти, но и укрепляет вашу связь. Обеспечьте кошке регулярные визиты к ветеринару и заботьтесь о её здоровье.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.