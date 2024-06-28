Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Кристина Амус ходит дома в пижаме, выданной в самолёте
Boeing теряет доверие значительной части пассажиров
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс страдает от аутоиммунного заболевания
Россиянам рассказали, что новое лекарство от ботулизма будет более эффективнее
Трендовые пляжные образы 2024: советы стилиста
Эксперты объяснили, что нельзя делать с автомобилем летом
Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актёром
Омлет в чашке: простой рецепт
Как омолодить куст огурцов
Почему собака наклоняет голову: эксперты нашли простое объяснение

Эксперты ответили, почему собака наклоняет голову

1:02
Зоосфера » Собаки

Собака, которая любит наклонять голову в сторону, всегда выглядит невероятно очаровательно.

Эксперты ответили, почему собака наклоняет голову
Фото: flickr.com by leisergu, CC BY 2.0

Она сразу кажется удивлённой, наивной и забавной.

Не все собаки "радуют" владельцев этой милой привычкой. Поэтому важно понять, почему животное вообще наклоняет голову.

Причины этого интересного поведения

Эксперты напоминают, что собаки по своей природе очень открытые и искренние создания, особенно когда речь идёт о семье.

Пес не стесняется показывать свои настоящие эмоции и "мысли". Наклон головы означает, что собака чем-то сильно удивлена. Обычно такое поведение характерно для молодых собак.

У них ещё нет большого жизненного опыта, поэтому многие звуки, запахи и движения вызывают у них удивление. Со временем собака набирается опыта и перестает демонстрировать такое поведение.

Таким образом, наслаждаться наклоном головы можно лишь в течение определённого времени, пока питомец молод.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Демократы, выставляя Байдена в таком свете, издеваются над больным человеком Дмитрий Плотников Как изгоняют журналистов из "демократической европейской Грузии" Дарья Асламова Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Последние материалы
Россиянам рассказали, что новое лекарство от ботулизма будет более эффективнее
Трендовые пляжные образы 2024: советы стилиста
Эксперты объяснили, что нельзя делать с автомобилем летом
Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актёром
Омлет в чашке: простой рецепт
Как омолодить куст огурцов
Эксперты ответили, почему собака наклоняет голову
Джеймс Кэмерон следит за каждой мелочью во время работы над фильмами
Певица Татьяна Буланова назвала траты на туфли безрассудными
Оперная дива Анна Нетребко поделилась семейным фото после новостей о разводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников