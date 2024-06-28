Почему собака наклоняет голову: эксперты нашли простое объяснение

Эксперты ответили, почему собака наклоняет голову

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака, которая любит наклонять голову в сторону, всегда выглядит невероятно очаровательно.

Фото: flickr.com by leisergu, CC BY 2.0

Она сразу кажется удивлённой, наивной и забавной.

Не все собаки "радуют" владельцев этой милой привычкой. Поэтому важно понять, почему животное вообще наклоняет голову.

Причины этого интересного поведения

Эксперты напоминают, что собаки по своей природе очень открытые и искренние создания, особенно когда речь идёт о семье.

Пес не стесняется показывать свои настоящие эмоции и "мысли". Наклон головы означает, что собака чем-то сильно удивлена. Обычно такое поведение характерно для молодых собак.

У них ещё нет большого жизненного опыта, поэтому многие звуки, запахи и движения вызывают у них удивление. Со временем собака набирается опыта и перестает демонстрировать такое поведение.

Таким образом, наслаждаться наклоном головы можно лишь в течение определённого времени, пока питомец молод.