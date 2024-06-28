Почему собака наклоняет голову: эксперты нашли простое объяснение

Собака, которая любит наклонять голову в сторону, всегда выглядит невероятно очаровательно.
Она сразу кажется удивлённой, наивной и забавной.
Не все собаки "радуют" владельцев этой милой привычкой. Поэтому важно понять, почему животное вообще наклоняет голову.
Эксперты напоминают, что собаки по своей природе очень открытые и искренние создания, особенно когда речь идёт о семье.
Пес не стесняется показывать свои настоящие эмоции и "мысли". Наклон головы означает, что собака чем-то сильно удивлена. Обычно такое поведение характерно для молодых собак.
У них ещё нет большого жизненного опыта, поэтому многие звуки, запахи и движения вызывают у них удивление. Со временем собака набирается опыта и перестает демонстрировать такое поведение.
Таким образом, наслаждаться наклоном головы можно лишь в течение определённого времени, пока питомец молод.
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