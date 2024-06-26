Работают лучше будильника: почему кошка будит хозяина каждое утро

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Почему кошки будят своих хозяев: истинные мотивы

1:17
Зоосфера » Кошки

Кошки обладают своими собственными странными привычками. Одной из таких привычек является будить своих хозяев в самые неподходящие моменты. Хотя это может показаться раздражающим, у кошек есть свои собственные мотивы для этого поведения.

Почему кошки будят своих хозяев: истинные мотивы
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Социальная связь.
Кошки могут будить своих хозяев в поисках социальной связи. Они могут чувствовать себя одинокими или просто хотеть вашего внимания и ласки. Для них ваше пробуждение может быть началом нового дня вместе с вами.

2. Голод.
Кошки могут будить вас, если им голодно. Они могут пытаться привлечь ваше внимание, чтобы вы покормили их. Это особенно вероятно утром, когда кошки могут ощущать голод после ночного сна.

3. Игра и развлечения.
Кошки могут будить вас, потому что им скучно или они хотят поиграть. Они могут приносить игрушки или просто бегать вокруг вас, пытаясь привлечь ваше внимание.

4. Здоровье.
Иногда кошки могут будить вас, если у них возникли проблемы со здоровьем. Это может быть связано с болью или дискомфортом, который они пытаются передать вам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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